نقل الطفل المهري أحمد ناصر إلى صلالة لتلقي العلاج في مركز العربي للأطراف الصناعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

وصل الطفل المصاب أحمد ناصر، اليوم، إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان، لتلقي العلاج في المركز العربي للأطراف الصناعية، بعد تعرضه للإعاقة ببتر قدمه قبل عام، إثر انفجار رصاصة قديمة وجدها على الأرض في منطقة العبري.



وكان الطفل أحمد ناصر قد غادر اليوم محافظة المهرة ضمن الدفعة السابعة من الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في سلطنة عُمان، رفقة 40 جريحًا آخرين من مختلف المحافظات اليمنية.

وقدمت أسرة الطفل شكرها وتقديرها إلى سلطنة عُمان الشقيقة على دعمها وجهودها لخدمة الجرحى اليمنيين، إضافة إلى الرعاية المجانية في المركز العربي للأطراف الصناعية التابع لمؤسسة الشيخ حمود المخلافي.

كما وجهت أسرة الطفل شكرها للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ولوكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر كلشات، على جهودهم في ترتيب تسهيلات عملية النقل والإقامة.