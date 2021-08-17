المنامة - ياسر ابراهيم - انقطاع خدمة الانترنت عن عدة محافظات شرقية جراء عمل تخريبي
يمن شباب نت ـ متابعات
الثلاثاء, 17 أغسطس, 2021 - 10:02 صباحاً
[ انقطاع خدمة الانترنت عن عدة محافظات شرقية جراء عمل تخريبي ]
انقطعت خدمة الإنترنت، في وقت متأخر من مساء أمس، عن محافظات مأرب والجوف ومناطق وادي حضرموت، جراء عمل تخريبي.
وأفاد مصدر في مكتب اتصالات حضرموت في تصريحات صحفية، بانقطاع كابل الألياف الضوئية بين منطقتي العليب وساه في المحافظة.
وأوضح أن ذلك أدى إلى خروج الإنترنت الأرضي عن الخدمة في مناطق حضرموت الوادي ومحافظتي مأرب والجوف.
وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري.
مشاركة الصفحة: