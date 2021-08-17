دعت إلى تحري الدقّة.. - شرطة تعز تنفي ما نشره صحفيان بأن أطقمًا عسكرية تلاحقهما

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت إدارة عام شرطة تعز، ما نشره الصحفيان "نائف الوافي، وطه صالح"، جملة وتفصيلا، بشأن محاصرة أطقم تابع للشرطة، وأوامر قهرية وملاحقة بحقهما.

وفي الوقت الذي عبرت عن أسفها لما نشره "الوافي وصالح"، فقد أكدت أنها لم "توجّه طلب أو أرسلت أطقم لضبط المذكورين، وهو الأمر الذي أكده رئيس شعبة الاستخبارات أيضا". وفق البيان.

وعبرت شرطة تعز عن "بالغ أسفها أن يبلغ الأمر ببعض الأخوة الإعلاميين المرموقين والذين يحضون باحترام في أوساط الرأي العام؛ لاختلاق مثل هذه الفبركات والأكاذيب البعيدة عن الواقع، والتي تخدش في مهنيتهم ومصداقيتهم".

وأهابت "بجميع الأخوة الناشطين والاعلاميين ووسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم الإنجرار بعواطفهم مع ما قد يشيعه البعض من خلال استغلال حالة الغليان الشعبي من الأحداث الأخيرة لكسب الشهرة، والتعاطف على حساب تعز وأمنها والآم الضحايا".

وكان الصحفيان "طه صالح ونائف الوافي"، قد نشرا في صفحتهما على وسائل التواصل، منشورات تقول إن أطقم عسكرية تحاصر منزليهما، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها حي بير باشا بمدينة تعز.