الصحة بتعز: حالات الإصابة بكورونا تتصاعد بشكل مخيف ومقلق

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز، الإثنين، من وصول مراكز العزل العلاجي في المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة إلى مرحلة العجز عن استقبال أي حالات مصابة بوباء كورونا بسبب انعدام الموازنة التشغيلية للمراكز، في ظل تصاعد حالات الإصابة.



جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده مكتب الصحة للكشف عن انتشار الموجة الثالثة من وباء كورونا وامكانيات القطاع الصحي في مواجهة الوباء.



وقال مدير مكتب الصحة في المحافظة الدكتور راجح المليكي إن الحالات المصابة بفيروس كورونا ترقد في مراكز العزل بالجمهوري والشمايتين والمخا، لافتا إلى أن73 حالة إصابة بفيروس كورونا أكدتها الفحوصات منذ يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري، من بين قرابة 400حالة مشتبهة.



وأضاف المليكي، أن مديريتي القاهرة والشمايتين أكثر مديريتين رفعت بلاغات عن وجود حالات اشتباه، مؤكدا أن مديرية الشمايتين تصدرت قائمة الحالات الايجابية.



من جهته قال مدير المختبر المركزي الدكتور احمد منصور، إن أكثر من 40 حالة وفاة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن عدد الحالات منذ الموجة الثانية لم تصل الى الصفرية، وأن أقل رقم توصل إليه المختبر المركزي 12 حالة كان ذلك في يوليو الماضي.



وأضاف منصور، أن حالات الاصابة بدأت تتصاعد في اغسطس الجاري، بشكل مخيف يستدعي القلق، مؤكدا أن المؤشرات تنذر بجائحة كبيرة ستجتاح المحافظة بل اليمن بأكمله.





بدوره قال مدير المستشفى الجمهوري الدكتور نشوان الحسامي، إن "جائحة كورونا في الموجة الثالثة أشد من الجائحتين السابقتين للوباء"، موضحا أن عدد حالات الرقود في مركز العزل بالمستشفى الجمهوري بلغت 20منها 16 حالة مؤكدة وأربع حالات اشتباه.



وأضاف الحسامي، أن مراكز العزل تعاني من أزمة حادة في مادة الاكسجين، داعيا الجهات المعنية إلى إمداد المشفى بمادة الاكسجين حتى لا تتوقف المراكز عن استقبال الحالات.



وفي السياق ذاته قال مصدر طبي في مركز العزل العلاجي بالمستشفى الجمهوري إن أكثر من عشرين حالة مصابة بفيروس كورونا تم استقبالها خلال يومين، محذرا من أن المركز يعاني من حالة اختناق في مادة الاكسجين قد تؤدي إلى إحداث وفاة بين المصابين.

