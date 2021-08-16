حادث مروري يغلق طريق "هيجة العبد" الرابط بين تعز وعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبّب حادث مروري وقع اليوم الإثنين، بإغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن.

وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن "شاحنة انقلبت في منطقة القرصوب أسفل هيجة العبد ما تسبب بإغلاق الطريق وتوقف حركة السير".

وأضاف السكان أن مئات المسافرين لا يزالون عالقون في الطريق حتى مساء اليوم في ظل غياب أية حلول أو إجراءات لإبعاد الشاحنة من الطريق.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة، من فتح الطريق بعد أن ظلّ مغلقًا لمدة يومين نتيجة تعطل شاحنة غاز في أحد منعطفات الطريق، وفق السكان.

وتشهد طريق هيجة العبد حوادث مرورية متكررة لا سيما في ظل توقف أعمال الصيانة التي دُشنت في نوفمبر العام الماضي.

وطريق هيجة العبد هو الشريان الوحيد لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ عام 2015 وتسيطر على كافة الطرق الأخرى المؤدية إليها.

كما يعتبر الطريق الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظات جنوب وشرق البلاد، وهو يعاني من الحفريات والتعرجات الوعرة الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير أكثر من مرة.

ويقع طريق "هيجة العبد" على منحدر جبلي يصل ارتفاعه إلى 3 آلاف متر عن سطح البحر، وفيه يتواجد نحو 47 منعطفًا منها 27 شديدة الانحدار.