شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ المخيم الطبي لعمليات إزالة المياه البيضاء بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف، اليوم ، مع رئيس مؤسسة وصال للتنمية أحمد باعباد، الاجراءات الفنية لتنفيذ المخيم الطبي الجراحي لعمليات إزالة المياه البيضاء بمحافظة المهرة.
وسيجري المخيم الطبي الجراحي (150) عملية جراحية بمستشفى الغيضة، بدعم مؤسسة رؤيا وتنفيد مؤسسة وصال للتنمية.
و ثمّن مدير مستشفى الغيضة المركزي، جهود ودور مؤسستي وصال ورؤيا في إقامة مثل هذه المخيمات الطبية والانسانية.