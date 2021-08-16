مناقشة تنفيذ المخيم الطبي لعمليات إزالة المياه البيضاء بالمهرة

و ثمّن مدير مستشفى الغيضة المركزي، جهود ودور مؤسستي وصال ورؤيا في إقامة مثل هذه المخيمات الطبية والانسانية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف، اليوم ، مع رئيس مؤسسة وصال للتنمية أحمد باعباد، الاجراءات الفنية لتنفيذ المخيم الطبي الجراحي لعمليات إزالة المياه البيضاء بمحافظة المهرة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012