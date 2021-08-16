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 العطاس ينفي وجود له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى الأستاذ أبوبكر العطاس مدير مكتب دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس وجود حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وتليجرام باسم دولة الرئيس .

وأكد بأن الموجودة حاليا حسابات مزورة تنتحل شخصيتة وتنشر مجموعة من الاكاذيب لاغراض غير سوية منها التشوية والفتنة وتحقيق مكاسب سياسية . ووجه رسالة محذراً بعدم التعامل معها ونحذرهم بالتوقف عن مثل هذه الاعمال الغير اخلاقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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