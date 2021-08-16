مناقشة أوضاع نزلاء السجون بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - الغيضة

التقى الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، رئيس مصلحة السجون في الجمهورية اللواء الركن صالح علي عبد الحبيب، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالسجن ووضع الحلول والمعالجات لتطويره ليقوم بدوره في إعادة تأهيل ورعاية السجناء أثناء فترة بقائهم في السجن.



ورحب المحافظ بن ياسر باللواء صالح عبد الحبيب والوفد المرافق له شاكراً لهم زيارتهم للمحافظة المهرة للإطلاع على أوضاع السجون بالمحافظة والعمل على تطويرها.

وأوضح بن ياسر ان السلطة المحلية تعمل وفق إمكانياتها المتواضعة في دعم الأجهزة الأمنية وتأهيل الضباط والافراد ليقوموا بدورهم في ضبط الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار في ظل شحة الدعم المركزي بسبب تبعات الحرب التي تشهدها بلادنا.

كما ناقش اللقاء أهمية وضع التصورات الهندسية والاستراتيجية لنقل موقع السجن المركزي بالغيضة لبناء سجن آخر في موقع مناسب يقدم كافة الخدمات اللازمة للنزلاء من الرعاية الطبية وكل أنواع التأهيل وعزل السجناء حسب نوع الجريمة وغيرها من الخدمات الأخرى.

حضر اللقاء مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده ومدير إصلاحية السجون العقيد عارف أحمد مصلح.