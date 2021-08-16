جمعية المعاقين حركيًا بالمهرة تقيم ندوة تثقيفية لمنتسبيها تحت عنوان "تعليم المعاق طريق للاندماج في المجتمع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

نظمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا بمحافظة المهرة ندوة تثقيفية لمنتسبيها تحت عنوان " تعليم المعاق طريق للاندماج في المجتمع" ألقاها البروفيسور عامر فائل بلحاف، بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ فائز علي سهيل بلحاف.



في البداية رحب الأستاذ محمد جباز المدير التنفيذي لجمعية المعاقين حركيًا، بالأخوة الحاضرين، مثمنًا تعاون المعاقين في التفاعل مع أنشطة وفعاليات الجمعية.. وقدم شكره الجزيل للبروفيسور عامر فائل بلحاف على تعاونه في إقامة الندوة التثقيفية التي من شأنها رفع الجانب المعنوي والتوعوي للمعاقين لأجل الاهتمام بالعلم كونه الطريق الأمثل لدمجهم في المجتمع.

ودعا كافة المثقفين والمهتمين بضرورة المساهمة في النهوض بالمعاقين في محافظة المهرة في كافة المجالات كلًا حسب اختصاصه.

وأكد الأستاذ فائز بلحاف وقوف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب جمعية المعاقين، والتنسيق مع العديد من المنظمات الداعمة لرفع وتأهيل مستوى المعاقين في كثير من الجوانب الحياتية.

وعبر البروفيسور عامر فائل بلحاف عن سعادته الغامرة بتواجده بين إخوانه المعاقين.. مؤكدًا من خلال الندوة بضرورة الاهتمام بتعليم المعاقين وعدم الاستسلام للإعاقة، ضاربًا عدة أمثلة لشخصيات غيرت مجرى التاريخ وأبهرت العالم وهم معاقين.

وشكر البروفيسور فائل جمعية المعاقين حركيًا على اهتمامها الكبير بالمعاقين وخلق شراكات مع العديد من الجهات للنهوض بقدراتهم.