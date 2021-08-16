جمعية وحدة شباب المهرة تدشن البرنامج التدريبي لموظفي صندوق النظافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - الغيضة

دشنت جمعية وحدة شباب المهرة، اليوم، بالعاصمة الغيضة، البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين في الجانب المالي والإداري لموظفي صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، ضمن مبادرة مشروع النظافة الممول من منظمة شركاء اليمن.



وفي التدشين، الذي حضره مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأستاذ علي سالم بن محيسن، ونائب المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الأستاذ عادل مسن بلحاف، والأستاذ عبدالرحمن خودم منسق منظمة شركاء اليمن، والأستاذ أمين بن عصم المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة، أكد بن محيسن على اهمية إقامة مثل هذه الدورات للارتقاء بمستوى الأداء في الجانب الإداري والمالي بالشكل المطلوب وفق أسس وقواعد علمية.

وثمّن بن محيسن جهود جميع القائمين على هذه الدورة التدريبية من أجل تطوير مهارات العاملين في المجالات الإدارية والمالية، مشيداً بدور منظمة شركاء اليمن وجمعية وحدة شباب المهرة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تعزز من أداء العمل الإداري بالمحافظة.

من جانبه شكر نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، منظمة شركاء اليمن وجمعية وحدة شباب المهرة على تطوير قدرات موظفي صندوق النظافة في المجال الإداري والمالي ، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين بما يخدم دور صندوق النظافة في تنفيذ البرامج والأنشطة بمختلف المجالات.

من جهتـه لفت منسق منظمة شركاء اليمن أن تدريب الكادر الإداري عامل مهم لضمان سلاسة سير الاجراءات الإدارية لتنفيذ العديد من البرامج في مجال النظافة بالمحافظة، داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من مفاهيم الدورة وعكس مخرجاتها على الواقع العملي.

إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة أن البرنامج التدريبي الذي يستمر أربع أيام يستهدف (20) متدرب ومتدربة من موظفي صندوق النظافة في المجالات الإدارية والمالية بهدف إكسابهم المهارات العملية وتعزيز قدراتهم في هذا الجانب، ضمن مبادرة مشروع النظافة الذي تموله منظمة شركاء اليمن.