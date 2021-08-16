الوكيل الكثيري يطلع على نشاط الأشغال العامة و الطرق في تنفيذ المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري اجتماعاً للإطلاع على نشاط مكتبي الأشغال العامة و الطرق و الأشغال المحلية و فرع المؤسسة العامة لصيانة الطرق و الجسور في تنفيذ مشاريع الطرقات والعقاب الرابطة بين الوادي و الهضبة و صيانة الخطوط الدولية و الداخلية و ردم الحفريات وصيانة عدد من العبارات و الجسور التي تضررت جراء الأمطار و السيول الأخيرة التي شهدتها مديريات الوادي



و شدد الوكيل الكثيري على سرعة معالجة الأضرار و الحفر في الشوارع الداخلية بمديرية سيئون و مختلف المديريات وصيانة الجسور و العبارات و العمل بوتيرة عالية ، مستمعاً من مدراء عموم مكاتب الأشغال العامة الدكتور علوي بن يحيى و الأشغال المحلية فرج سالمين و صيانة الطرق و الجسور المهندس خالد الجندي إلى تقرير حول سير العمل في مشروع شق عقبة مدودة الجاري تنفيذها من قبل أجهزة الدولة

كما اطلع الكثيري على الخطط المستقبلية للمكاتب المعنية في صيانة عدد من الجسور و الطرقات الدولية بالإضافة إلى المشاريع الجديدة في قطاع الطرقات و التي سيتم تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء و حصة المحافظة من عائدات النفط

حضر الإجتماع الأستاذ أحمد الحامد مدير عام الشؤون المالية و الادارية بديوان الوكيل و الاستاذ عبدالله الدهري مدير عام مكتب الوكيل