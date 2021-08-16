شكرا لبحثكم عن خبر السعودية ترفض تسليم الصالة الرياضية بعدن وفتحها أمام الرياضيين بعد أن ساهمت في اصلاحها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن تايم / وعد امان يرفض المشروع السعودي للتنمية وإعادة الاعمار في اليمن منذ أشهر تسليم مشروع رياضي هام في العاصمة عدن رغم جهوزيته. وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة ان قيادة البرنامج السعودي للتنمية ترفض منذ اكثر من شهرين تسليم مشروع الصالة الرياضية المغطاة في عدن (صالة علي اسعد مثنى) الذي أنتهت من تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بإعادة تأهيلها من حيث فرش أرضية الصالة بمادة الترتان إضافة إلى الأعمال المتصلة بالتكييف المركزي. وذكرت المصادر داتها ان أسباب الرفض تكاد تكون غامضة وغير معروفة، خاصة وان هناك متابعات مستمرة وحثيثة من قبل ديوان وزارة الشباب والرياضة للبرنامج ومطالبته بتسليم المشروع لهذه الصالة التي تعتبر الوحيدة في عدن وحاجة الوزارة وجميع الاطر الرياضية الماسة لها لإقامة العديد من المناشط والفعاليات الرياضية المؤجلة والمتوقفة منذ سنوات.

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