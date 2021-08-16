شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية مشروع معلمات الريف بين جامعة حضرموت ومؤسستي صلة والعون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت جامعة حضرموت، ومؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة العون للتنمية، اليوم، بمدينة المكلا، اتفاقية مشروع معلمات الريف (مساق البكالوريوس).



حيث وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور محمد خنبش، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي باشماخ، والمدير التنفيذي لمؤسسة العون الدكتور عبداللاه بن عثمان.

ويستهدف المشروع 146 طالبة من خريجات الثانوية العامة في مديرية دوعن "مساق بكالوريوس"، في المجالات التربوية التخصصية، من خلال التعاقد مع جامعة حضرموت "كلية التربية"، لتأهيل الطالبات في مديريات وادي حضرموت.