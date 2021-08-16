تنظيم ورشة عمل بعدن عن المنهج التكميلي لترفيع قابلات المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

نظمت الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتنسيق مع معهد الدكتور امين ناشر العالي للعلوم الصحية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل لإقرار المنهج التكميلي لترفيع قابلات المجتمع نظام عامين إلى ثلاثة أعوام.



وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، أهمية العمل على انفاذ البرنامج التدريبي الإضافي لمدة عام لقابلات المجتمع اللائي درسن عامين، وبما يمكنهن من تطوير قدراتهن.