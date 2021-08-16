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الإمداد الدوائي يزود مستشفى الصداقة بعدن وصحة شبوة بأدوية ومستلزمات طبية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أدوية ومستلزمات طبية متنوعة لمركز العزل بمحافظة عدن ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة.

وقالت مديرة البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم تسليم مركز العزل بمستشفى الصداقة التعليمي بعدن بأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة طبية متنوعة، إضافة الى تزيد مكتب صحة شبوة بالألبومين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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