شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يزود مستشفى الصداقة بعدن وصحة شبوة بأدوية ومستلزمات طبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أدوية ومستلزمات طبية متنوعة لمركز العزل بمحافظة عدن ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة.
وقالت مديرة البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم تسليم مركز العزل بمستشفى الصداقة التعليمي بعدن بأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة طبية متنوعة، إضافة الى تزيد مكتب صحة شبوة بالألبومين".