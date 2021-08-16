الإمداد الدوائي يزود مستشفى الصداقة بعدن وصحة شبوة بأدوية ومستلزمات طبية

وقالت مديرة البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم تسليم مركز العزل بمستشفى الصداقة التعليمي بعدن بأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة طبية متنوعة، إضافة الى تزيد مكتب صحة شبوة بالألبومين".

محمد يوسف

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