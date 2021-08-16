مارم: العلاقات التجارية بين اليمن ومصر قديمة وضاربة في عمق تاريخ البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم" ان العلاقات التجارية بين اليمن ومصر تعود الى فترات قديمة ضاربة في عمق تاريخ البلدين والشعبين الشقيقين".



جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها السفارة اليمنية في القاهرة ومجلس رجال الاعمال اليمني بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية، والتي هدفت الى التعريف بالفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال ومؤسسات الاعمال اليمنية والمصرية.

واشاد مارم، بجهود رجال ومؤسسات الاعمال اليمنية في مصر للحفاظ على راس المال الوطني، في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا نتيجة الانقلاب الحوثي وما تعرض له الاقتصاد اليمني وقطاع الاعمال من ضربات نتيجة الحرب وممارسات الميليشيا الانقلابية..مشيراً الى جهود السفارة ومجلس الاعمال اليمني في الدفع بتعزيز العلاقات التجارية بين اليمن ومصر.

وثمن السفير مارم، ما تقدمه جمهورية مصر الشقيقة حكومة وشعباً من تعاون ودعم لاشقائهم ابناء الجالية اليمنية..مجدداً التأكيد ان ما مواقف مصر ليست بمستغربة فقد كانت مصر ولا تزال من أهم الداعمين للدولة اليمنية وشعبها وتجسد ذلك ولا يزال في العديد من المحطات والمنعطفات التاريخية التي مرت بها بلادنا.

من جانبه اشاد رئيس مجلس الاعمال اليمني في مصر محمد المجاهد، بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين اليمنيين في مصر ..مثمناً دور السفارة اليمنية في تقديم كافة سبل الدعم لانشاء المجلس وتسهيل عمله.

والقيت في الندوة كلمات من قبل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة محمد امبابي ورئيس الوحدة التنفيذية للجنسية القائمة على الاستثمار في مجلس الوزراء المصري المستشار سامح صدق،ي الذي قدم عرضاً عن الفرص الاستثمارية وقانون الاستثمار في مصر.