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اختتام فعاليات عدد من الورش العلمية بجامعة شبوة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام فعاليات عدد من الورش العلمية بجامعة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

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اختتمت، اليوم، فعاليات برنامج الورش العلمية التي نظمتها جامعة شبوة على مدى يومين تحت شعار ( نحو تحقيق الريادة في التعليم الجامعي) وذلك على طريق إنطلاق عمل ونشاط الجامعة خلال العام الجامعي 2022/2021 م.

 

واشتملت فعاليات البرنامج، على ورش عمل تخصصية لكلية النفط والمعادن وكليتي التربية بشبوة وبيحان وكلية العلوم الإدارية وكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والتي خرجت بالعديد من التوصيات الهادفة إلى تقديم برامج أكاديمية وتدريبية متميزة والعمل على إعداد كفاءات علمية مزودة بالمعارف والمهارات.

 

و أشاد نائب رئيس جامعة شبوة للشؤون الأكاديمية الدكتور محسن باحاج، بتفاعل المشاركين في هذه الورش مع مختلف الموضوعات التي كرست لها..مثمناً النتائج والتوصيات الهامة التي خرجت بها كل ورشة في نطاق اختصاصها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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