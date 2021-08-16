اختتام فعاليات عدد من الورش العلمية بجامعة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت، اليوم، فعاليات برنامج الورش العلمية التي نظمتها جامعة شبوة على مدى يومين تحت شعار ( نحو تحقيق الريادة في التعليم الجامعي) وذلك على طريق إنطلاق عمل ونشاط الجامعة خلال العام الجامعي 2022/2021 م.



واشتملت فعاليات البرنامج، على ورش عمل تخصصية لكلية النفط والمعادن وكليتي التربية بشبوة وبيحان وكلية العلوم الإدارية وكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والتي خرجت بالعديد من التوصيات الهادفة إلى تقديم برامج أكاديمية وتدريبية متميزة والعمل على إعداد كفاءات علمية مزودة بالمعارف والمهارات.

و أشاد نائب رئيس جامعة شبوة للشؤون الأكاديمية الدكتور محسن باحاج، بتفاعل المشاركين في هذه الورش مع مختلف الموضوعات التي كرست لها..مثمناً النتائج والتوصيات الهامة التي خرجت بها كل ورشة في نطاق اختصاصها.