هادي يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، أوراق اعتماد كلاً من سفير جمهورية تركيا مصطفى بولات ، و سفير المملكة المتحدة ريشارد اوبنهايم ، وسفير استراليا مارك لورانس دونافان، وسفير نيوزلندا جا بارنابي رايلي، وسفير جمهورية اندونيسيا محمد أرزان دوجوھان، وسفير سريلانكا أمير أوجود عمر لبي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية زین العابدین محمد ولد الطالب.



وعقب تسلم أوراق الاعتماد، التقى فخامة الرئيس بالسفراء المعتمدين لدى اليمن كلاً على حده..مرحباً بهم وموجهاً بتذليل مهامهم لما من شأنة تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

ولفت الرئيس، الى جملة المستجدات والتطورات في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة، وجهود السلام وآفاقه الممكنة المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2216..مشيداً بمواقف بلدانهم الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل الدولية..مؤكداً على تعزيز ذلك التعاون لمصلحة علاقات بلداننا المتميزة.

كما اشاد رئيس الجمهورية، بمواقف بلدانهم لدعم جهود السلام في اليمن الذي نتطلع اليه وننشده وقدمنا في سبيله التنازلات والتضحيات الجسيمة لمصلحة الشعب اليمني وحقن الدماء وارساء السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لايلبي الطموحات او يستوعب قضايا الوطن..مثمناً دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية، وكذلك جهود الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لليمن .

وحمل فخامة الرئيس، السفراء نقل تحياته الى قادة ورؤساء وحكام بلدانهم ..متطلعاً الى مزيداً من الشراكة والتعاون المثمر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن جراء تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية الايرانية وآثارة الكارثيه على اليمن جغرافياً ومجتمعاً وماخلفه ذلك من شرخ في النسيج الاجتماعي لممارسات تلك المليشيات لاعمال الاقصاء والتدمير والتفجير والتهجير والامعان في معاناة الشعب اليمني تنفيذاً لاجندة ايران الدخيلة.

من جانبهم، عبر السفراء عن سرورهم بهذا الاستقبال واللقاء..مؤكدين دعم بلدانهم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يمثل شرعية اليمن التي اجمع عليها الشعب اليمني مدعومة بمرجعيات وقرارات دولية..متطلعين الى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني وداعمين للجهود الاقليمية والدولية في هذا الإطار ومنها تعيين مبعوث اممي جديد لليمن.

حضر تسليم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد حاج محفوظ.