الارياني يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ علي القبلي نمران المرادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قدم وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزير، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، اليوم، واجب العزاء في وفاة الشيخ المناضل علي القبلي نمران المرادي.



وحضر الوزير الارياني مخيم العزاء الذي اقيم في منطقة الجوبة بمحافظة مارب ،وعبر عن خالص تعازيه لأولاد وأسرة فقيد الوطن نيابة عن الحكومة، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالواحد القبلي، وكبار مشايخ قبيلة مراد.

ونقل الوزير تعازي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لأبناء الفقيد وقبيلة مراد وابناء مارب واليمن عموما، في هذا المصاب الأليم..منوهاً بمآثر الفقيد وأدواره الوطنية التي اضطلع بها، حيث كان واحداً من رموز الجمهورية والمنافحين عنها، ومن قدموا نماذج فريدة في الوقوف إلى جانب الدولة ورفض المليشيات والفوضى التي تسوقها تحت شعارات كاذبة.

وأشاد الوزير الارياني، بمواقف فقيد الوطن الراحل، وأبناء قبيلته الذين وقفوا سداً منيعاً أمام مخلفات الكهنوت الإمامي، وساهموا في إفشال أدوات المشروع الإيراني، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل الانتصار لليمن وحرية وكرامة الشعب اليمني..مؤكداً أن الوطن فقد رمزاً وطنياً ومناضلاً جسوراً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، وان عزاؤنا فيه أنه خلف مآثر خالدة يقتفي أثرها كل أحرار اليمن.

بدوره اشاد، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، بمناقب فقيد اليمن الكبير وتاريخه النضالي ومواقفه المشرفة..مطالباً كل أبناء اليمن باقتفاء اثره والمضي على نهجه الوطني حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني من رجس العصابات الحوثية .