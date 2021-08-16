وزير الاعلام ووكيل حضرموت يتفقدان مشروع طريق عقبة كتبة السلاسل ومدرسة السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ووكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، بالاطلاع على سير العمل في مشروع طريق عقبة كتبة بوادي حضرموت.



ووقف الارياني والكثيري على ما تم إنجازه من مشروع الطريق الحيوي الذي يربط بين مديريتي تريم والقف بوادي حضرموت، والبالغ تكلفته الإجمالية 3 ملايين و 800 الف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء.

وقال الارياني إن التنمية تعكس حالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة، داعيا ابناء حضرموت للالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتمسك بمشروع الدولة الاتحادية التي ستحظى فيه المحافظة بامتيازات خاصة.

الى ذلك زار الارياني والكثيري مدينة شبام التاريخية في وادي وصحراء حضرموت، واطلعا على المعالم الأثرية والمتاحف التاريخية، وما تتميز به من طراز معماري فريد وما تحتويه من أدوات تراثية وتاريخية، حيث زار مركز جمعية تطوير الحرف التراثية اضافة الى الجامع الكبير المسمى بـ (جامع هارون الرشيد) الذي تم تشييده عام 166هـ.

وأكد أن الحكومة ستولي اهتماماً خاصاً بهذه المدينة البديعة، كونها تعد إحدى الصور المشرقة لمحافظة حضرموت واليمن عموماً، مشيداً بدور السلطة المحلية في الحفاظ على المدنية وتسهيل أعمال الترميم.

الى ذلك تفقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، مشروع مدرسة السلام النموذجية الاساسية بمنطقة مدودة (الجديدة) في وادي حضرموت، الذي ينفذ بتمويل البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن.

واستمع الوزير الارياني من القيادات التربوية بالمديرية والجهة المنفذة إلى مكونات المدرسة الجديدة على مساحة 1200 متراً مربعاً، حيث يتم بناء 9 فصول دراسية مع ملحقاتها ومعمل للحاسوب وآخر للكيمياء، وملعب رياضي، بكلفة اجمالية 600 ألف دولار، ويتوقع أن يستكمل تنفيذ المشروع خلال 8 أشهر.

وثمن الارياني الدعم الأخوي والسخي الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، حيث يأتي تشييد هذه المدرسة ضمن مصفوفة يمولها البرنامج وتضم 16 مشروعا حيويا في مجالات التربية والتعليم والاشغال والنظافة والانارة والطرقات بمحافظة حضرموت.