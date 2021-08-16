وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لدى اليمن، زين العابدين محمد ولد الطالب.



وخلال اللقاء، رحب بن مبارك بالسفير الموريتاني..مؤكداً أنه سيحظى بكل الدعم والاهتمام من الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية لتسهيل مهمته والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أوسع لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما عبر الوزير بن مبارك، عن تمنياته للسفير الموريتاني التوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين المزيد من النمو والازدهار.

بدوره، نقل السفير الموريتاني تحيات وزير الخارجية الموريتاني الى نظيره الدكتور احمد عوض بن مبارك..معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الجمهورية اليمنية..مؤكداً أنه سيبذل كل طاقته من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين..مجدداً دعم بلاده الثابت للحكومة الشرعية، ولكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وأمن و استقرار اليمن.

حضر اللقاء من جانب بلادنا رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي، ومن الجانب الموريتاني المستشار يحيى عبدالله.