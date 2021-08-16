وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية سريلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى اليمن، أمير أجود بن عمر لبي.



وأعرب وزير الخارجية، عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه..مؤكداً تقديم الدعم اللازم للارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية.

بدوره، أكد سفير سريلانكا، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ودعمها لجهود عملية السلام..معرباً عن تطلعه إلى المزيد من النماء والتقدم في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي.