محافظ حضرموت يصل سيئون للإطلاع على أداء المرافق الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل اليوم الاثنين، محافظ حضرموت فرج البحسني، إلى مدينة سيئون "شرقي اليمن"، للاطلاع على أداء المرافق الحكومية وتلمس أوضاع المواطنين.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى الواء الركن صالح طميس وعدد من المسؤولين، كانوا في مقدمة المستقبلين للمحافظ.



وعقد المحافظ اجتماعاً مع المسؤولين في المجمع الحكومي الذي أحيط بتعزيزات أمنية مكثفة وانتشار عسكري واسع، قبل أن يقوم بزيارة المقدم عبيد بازهير قائد شرطة الدوريات بوادي وصحراء حضرموت، الذي أصيب الخميس في مواجهات مع عناصر من تنظيم القاعدة.



وهذه الزيارة الثانية للمحافظ البحسني لوادي حضرموت خلال نحو شهرين، بعد زيارة تريم منتصف يونيو الماضي.



