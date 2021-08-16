شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة .. حكومة هادي تطلب من العالقين في الهند دفع 50 مليون ريال مقابل إجلائهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقرت اللجنة الفرعية والمشكلة من قبل اللجنة العليا للطوارئ التي شكلتها حكومة هادي آلية جديدة لإجلاء من تبقى من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند.

و اقرت اللجنة في آليتها المسربة تحميل العالقين مبلغ وقدره 50 مليون ريال وذلك كتكاليف للفندق الذي سيقيم فيه العالقون خلال فترة الحجر.

واشترطت اللجنة عدم تحديد اي تاريخ لبدء الرحلات قبل تسديد المبالغ من قبل العالقين، و تم تكليف القنصلية العامة في مومباي بتحصل المبالغ المذكورة .

وتأتي هذه القرارات بعد ان رفع العالقون لحكومة هادي مناشدات عدة لتخفيض اسعار التذاكر والتي قامت طيران اليمنية برفعها في وقت سابق ولكنها تجاهلت تلك المناشدات و يصل سعر تذكرة العودة من الهند الى اليمن إلى اكثر من 600 الف ريال يمني .

الجدير بالذكر ان عدد من تبقى من العالقين في الهند لا يتجاوز 360 شخصا وهم عبارة عن مرضى وطلاب اكملوا دراستهم في الهند .

وقال عالقون في الهند ان التكلفة التقديرية لسفر كل عالق ارتفعت الى مليون ريال يمني والتي تتضمن قيمة التذكرة وتكاليف الحجر وتكاليف التنقل بين الولايات في الهند..، ما يجعل المرضى والطلاب الذين معهم عوائلهم عاجزين تماماً عن دفع هذه المبالغ..