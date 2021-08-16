إعادة ضح المياه  في مركز مديرية حات بعد صيانة البئر الرئيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت قيادة السلطة المحلية بمديرية حات ممثلة بالمدير العام الأستاذ محسن مشخفي والهئيه الإدارية بالمديرية - اليوم إعادة العمل في ضخ المياه من البئر الرئيسي لمركز مدينة حات.



وفي كلمته أثناء التدشين عبر المدير العام مشخفي عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظه ممثلة بالمحافظ الشيخ محمد علي ياسر على توجيهه لفرع شركة النفط بشأن سرعة توفير قطع الغيار المطلوبة لصيانة البئر المعطلة منذ 7 أشهر تقريباً .

من جهة أخرى استقبل أهالي مدينة حات هذا الخبر وسط فرحة غامرة بعودة المياه العامة بعد المعاناة التي اثقلت حياة الكثير من المواطنين جراء البحث عن المياه وارتفاع أسعار البوز وغيرها.

هذا وقد جددت قيادة السلطة المحلية بمديرية حات الشكر والتقدير لكل من ساهم في صيانة البئر وخط الضخ ورفع المعاناة عن المواطنين بالمديرية.