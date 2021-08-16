ضبط 4 من تجار ومروجي المواد المخدرة في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

تمكنت أجهز البحث الجنائي بمحافظة المهرة، فجر اليوم، من ضبط أربعة أشخاص من مروجي مادة الشبو والحشيش المخدر.



وأوضح مصدر بإدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة أن هذه العملية أتت بعد بحث وتحري دام لعدة أيام إلى ان تم ضبط هذه المجموعة في عمليتين منفصلتين من فجر يومنا هذا.

وأضاف المصدر إن إدارة البحث الجنائي في صدد استكمال ملفات المضبوطين من محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيقات وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لينالوا جزاءهم الرادع.

من جانبه أكد العقيد الركن أحمد علي رعفيت نائب مدير الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بالمحافظة، إن الحملة مستمرة إلى اجتثاث هذه الآفة الخبيثة عن المحافظة والوطن.

وأشار العقيد رعفيت بأن هذه الإنجازات والنجاحات التي تحققه الأجهزة الأمنية يأتي في إطار دعم السلطة المحلية وومتابعات إدارة الأمن والشرطة العسكرية