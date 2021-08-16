شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحافظ البحسني يرعى توقيع اتفاقية لإنشاء محطتي اكسجين بساحل ووادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا، اتفاقية تعاون بين جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت، ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل، وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت.



وقضت الاتفاقية بإنشاء محطتي أكسجين، في ساحل ووادي حضرموت، بطاقة إنتاجية مناسبة، مع مولد كهربائي لتشغيل المحطة، بتمويل من جمعية صندوق إعانة المرضى، وتنفيذ جمعية الحكمة، على أن تقوم السلطة المحلية بتوفير الإجراءات القانونية وأرض مناسبة لتركيب وتشغيل محطتي الاكسجين.

وثمّن محافظ حضرموت دور دولة الكويت ووقوفها الدائم مع ابناء حضرموت، خصوصاً في ظل تأزم الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها تفشي وباء كورونا، لافتاً إلى أن هذه المحطتين لإنتاج الأكسجين ستعمل على توفير الأكسجين للمستشفيات وسدها بالاحتياج اللازم من الاكسجين، شاكراً جمعية صندوق إعانة المرضى وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية بحضرموت على دورهم ومساعيهم المبذولة لإنشاء المحطة.