الكثيري: ‎الحوار الوطني الجنوبي سينطلق على قاعدة الجنوب لكل أبنائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة، أن ‎الحوار الوطني الجنوبي سوف ينطلق على قاعدة الجنوب لكل أبنائه، إيماناً من المجلس الانتقالي الجنوبي بشراكة كل أبناء الجنوب في صياغة مستقبل وطنهم وتحديد معالم دولتهم المنشودة. وأكد أن تلك هي الحقيقة التي يؤمن بها المجلس وتستوجب من الجميع التفاعل الإيجابي معها استعداداً للاستحقاقات القادمة.



‏‎وأشار الكثيري، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الحوار الوطني الجنوبي هو السبيل الذي آمنا به لتوحيد جهود كل الوطنيين المؤمنين بهدف الاستقلال بالجنوب وطناً ودولة وهوية باتجاه رسم ملامح المستقبل الذي ننشده جميعاً، فضلاً عن الاتفاق على ميثاق شرف يضع الجميع أمام مسئولياتهم تجاه هدف الاستقلال بالجنوب الذي لا يقبل أي انتقاص أو تفريط.

وأوضح، أن ‏‎الحوار الجنوبي خيار وطني باتجاه إنجاز الأهداف الكبيرة والعظيمة لشعبنا وهي مهمة يرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن جميع الوطنيين الجنوبيين شركاء في إنجازها على طريق الاستقلال بالجنوب وطناً ودولة وهوية.