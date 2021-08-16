تغيرات مناخية خلال الساعات القادمة والارصاد يحذر المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية من المحافظات الشمالية وحتى محافظة تعز جنوباً وتكون أكثر غزارة على محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت و حجة.

وأشار إلى أن الأمطار ستهطل على الأجزاء الغربية من محافظات صنعاء، عمران وصعدة ، وتمتد الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، لآفتاً الى هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية وارخبيل سقطرى والهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء ،شبوة ، حضرموت والمهرة .

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الاودية ، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الافقيه بسبب غزارة الامطار وتشكل الضباب او الشابورة المائية . ونبه مرتادي البحر والصيادين في ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة لشدة الرياح.

وأوضح المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، بلغت في المحويت : 18.3 ،حجة : 10.4 ،اب : 8.6 ،ريمه : 5.5 ، حده : 0.4 ،عتق : 0.2 ، صرفيت (المهره) : 0.1 .