شكرا لبحثكم عن خبر العطاس : لا أريد حكم أو سلطة وانما أريد من الجميع أن يستفيد من الماضي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
متابعات_ زين الكلدي
قال رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق ورئيس الوزراء اليمني السابق حيدرة أبو بكر العطاس لا أبحث عن حكم أو سلطة ولكن أريد الجميع يستفيد من الماضي الأليم لاصلاح المستقبل المخيف لا يضيع وقتنا بتذكير ابنأئنا وبناتنا بذلك الألم الذي مررنا فيه.
وغرد العطاس على تويتر بقولة :"لا أبحث عن حكم أو سلطة ولكن أريد الجميع يستفيد من الماضي الأليم لاصلاح المستقبل المخيف لا يضيع وقتنا بتذكير ابنأئنا وبناتنا بذلك الألم الذي مررنا فيه".
وتأتي تغريدة بعد ضجيج الشارع اليمني من السياسيين والناشطين من مؤيدا ومعارض بعد المقابلة التلفزيونية لحيدرة العطاس في قناة العربية قبل أمس تحدث فيه عن الأحداث الماضية التي عصفت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل عام تسعين.
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