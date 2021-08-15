شرطة المهرة تعلن ضبط أربعة من مروجي المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة المهرة، الأحد، أنها ضبطت أربعة أشخاص من مروجي مادة الشبو والحشيش المخدر شرقي اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر بإدارة البحث الجنائي قوله، إن "العملية أتت بعد بحث وتحري دام لعدة أيام إلى أن تم ضبط المجموعة في عمليتين منفصلتين فجر اليوم".



وأضاف، أن البحث الجنائي بصدد استكمال ملفات المضبوطين من محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيقات وإحالتهم إلى النيابة.



من جانبه أكد نائب مدير الأمن العقيد ركن احمد رعفيت ان الحملة مستمرة إلى أن يتم اجتثاث هذه الآفة الخبيثة من المحافظة.



وكانت شرطة محافظة المهرة، قد أطلقت مطلع العام الجاري حملة لمكافحة المخدرات، وتمكنت من القبض على العديد من مروجي المحظورات وأحالت العشرات منهم إلى القضاء.



