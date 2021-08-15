اندلاع حريق في أرشيف عقارات وأراضي عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق في مبنى التوثيق والتسجيل للعقارات في محافظة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، اليوم الأحد، إن الحريق اندلع في مبنى مكتب التوثيق والتسجيل للعقارات في منطقة المعلا ولم يُعرف بعد دوافع وأسباب الحريق.



وترجح المصادر أن يكون الحريق مقصوداً كون المكتب كان يحوي أرشيف الوثائق الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي الدولة والجرانات وعقود البيع والتنازلات ووثائق نقل الملكية بالعقارات والأراضي.



يذكر أنه سبق وأن اندلع حريق مماثل في أرشيف وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات السطو الممنهج والواسع لعقارات وممتلكات المواطنين والدولة في مدينة عدن الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً بالتزامن مع إغلاق تلك المليشيا للمحاكم ومؤسسات التقاضي.

