محافظ شبوة يدشن العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

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دشن محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم، العام الدراسي الجديد 2021 -2022.



واشاد المحافظ خلال زيارته لثانوية حنشيان بمدينة عتق، بمستوى اقبال الطلاب بمدارس التعليم بالمحافظة، مثنيا على تواجد ادارتها المدرسية ومعلميها.

ووجه المحافظ باعتماد الف درجة تعاقدية للمعلمين بالمحافظة، واعتماد التجهيزات الفنية والادارية بثانوية حنشيان، مشددا على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية من كورونا حفاظا على صحة الطلاب منها.

من جانبه اوضح مدير مكتب التربية سالم حنش، ان 140 الف طالب انتظموا في اول يوم دراسي، موزعين على 600 مدرسة.