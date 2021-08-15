تدشين العام الدراسي الجديد في مدارس تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي، ومدير مكتب التربية عبدالواسع شداد، اليوم، العام الدراسي الجديد 2021-2022، في مدارس المحافظة.



وفي التدشين اكد الوكيل الاكحلي، دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم الذي يعد من اهم الاولويات، كونه الركيزة الاساسية لبناء المجتمع على اسس سليمة.

واشاد وكيل المحافظة بالاقبال الكبير للطلاب في اول يوم دراسي ، وانضباط الكوادر التربوية والإدارية وتوفير الاحتياجات ابتداء من الكتاب والمعلم والوسائل التعليمية.

من جانبه اوضح مدير مكتب التربية، ان عدد الطلاب المسجلين والملتحقين بالدراسة ، بلغ اكثر من 500 الف طالب، يدرسون في 864 مدرسة في 18 مديرية محررة بالمحافظة.