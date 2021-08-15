اللواء طيمس يكرم سرب الطيران العمودي تقديرا لجهودهم في المهام الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كرم قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس، سرب الطيران العمودي التابع لقيادة المنطقة، تقديرا لجهودهم الانسانية وموقفهم الانساني في انقاذ مواطنين، تعرضوا لحادث سير في خط العبر - مارب .



واشاد اللواء طيمس، بجهود سرب الطيران العمودي، لما قدموه من واجب وطني مخلص، تجاه المصابين الذين تعرضوا للحادث، وعكسوا صورة مشرفة عن سرب الطيران العمودي بالمنطقة العسكرية الأولى.

من جانبه عبر العقيد طيار عبدالحكيم المعافري، قائد المروحية التي انقذت المواطنين، عن شكره وتقديره لقائد المنطقة، على هذا التكريم، مشيرا الى ان سرب الطيران العمودي قام بواجبه الوطني والإنساني، مؤكدا ان قيادة ومنتسبي السرب لن يألوا جهدا في تقديم واجبهم وتنفيذ مهامهم.

وكان طاقم مروحية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، بقيادة العقيد طيار عبدالحكيم المعافري، تمكن من إنقاذ أسرة تعرضت لحادث مأساوي في طريق العبر الدولي، بعد إقلاعهم من مطار صافر، حيث تم اسعاف المصابين الى مستشفى في سيئون.