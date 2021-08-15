شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي اللواء خالد القملي بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي، عزاه فيها بوفاة والده اللواء علي محمد القملي، إثر مرض عضال.



وقال الرئيس في البرقية، لقد خسر الوطن بوفاة اللواء القملي أحد أبرز الرجال الوطنيين الذين قضوا جل حياتهم في سبيل خدمة الوطن من خلال الأدوار والمناصب التي تقلدها طوال مشوار حياته العملية بكل كفاءة واقتدار .. معربا عن أحر تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم .. سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.