رئيس الوزراء يقدم العزاء لرئيس مصلحة خفر السواحل في وفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، واجب العزاء والمواساة إلى رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، وذلك في وفاة والده اللواء علي محمد القملي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل.



ونوه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس مصلحة خفر السواحل، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في تطوير المؤسسة العسكرية، وبصماته المؤثرة في مختلف المناصب التي تقلدها.

وأعرب رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وأقارب الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.