الأرصاد يتوقع هطول أمطار على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد في اليمن، اليوم، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من اليمن خلال الساعات القليلة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية، إن من المتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالاً إلى تعز جنوباً في فترتي الظهيرة والمساء وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات “أبين، البيضاء، شبوه، حضرموت والمهرة”.

كما توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الغربية خاصة المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة، وخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، مع نشاط للرياح لتصل أقصى سرعة لها 25 عقدة .

ولفت الى أن من المتوقع أن تكون الأجوار حارة وصحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على صحاري شبوه، حضرموت والمهرة وتنشط الرياح احياناً مع وجود اتربة عالقة على أجزاء من صحاري الجوف والبقع ومأرب.

وأجواء غائمة جزئياً مع توقعات بهطول أمطار متفرقة، والرياح نشطة، جنوبية غربية على محافظة أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وخاصة ربابنة السفن الصغيرة منها في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة لشدة سرعة الرياح