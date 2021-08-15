ضبط أربعة من مروجي مادة "الشبو" و"الحشيش" المخدر في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وكالة سبأ الحكومية إن البحث الجنائي بمحافظة المهرة ضبط اليوم الأحد أربعة اشخاص من مروجي مادة "الشبو" و"الحشيش" المخدر.



ونقلت الوكالة عن مصدر بإدارة البحث الجنائي قوله إن "العملية جاءت بعد بحث وتحري دام لعدة أيام إلى أن تم ضبط المجموعة في عمليتين منفصلتين فجر اليوم".

ولفت المصدر الى أن البحث الجنائي "بصدد استكمال ملفات المضبوطين من محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيقات وإحالتهم إلى النيابة"

بدوره أكد نائب مدير الأمن العقيد ركن احمد رعفيت أن الحملة مستمرة إلى أن "يتم اجتثاث هذه الآفة الخبيثة من المحافظة"