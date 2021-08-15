شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون مأرب بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

هز انفجار عنيف أحياء مدينة مأرب، جراء قصف صاروخي أطلقته مليشيا الحوثي.



وذكرت مصادر محلية، أن صاروخاً باليستياً، أطلقته المليشيا، سقط في أطراف المدينة، مخلفا انفجاراً هزّ الأحياء المكتظة بالمدنيين والنازحين.

وتقصف جماعة الحوثي من وقت لآخر بالصواريخ الباليستية أحياء سكنية ومنشآت مدنية في مدينة مأرب، وذلك بالتزامن مع شن هجماتها العسكرية في محيط المحافظة