شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن مأرب يضبط خلايا تابعة لجماعة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، العميد الركن سليم السياغي، ضبط خلايا تابعة لجماعة الحوثي، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السكينة العامة.



وبين السياغي، في تصريح لصحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش، أن قوات الأمن الخاصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى أفشلت العديد من محاولات تهريب الأسلحة والممنوعات، التي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أفشلت أيضاً محاولة تهريب زيوت خاصة بالصواريخ التي تستخدمها الجماعة في قصف المدنيين، إضافة إلى قطع تستخدم في صناعة الصواريخ.

ولفت العميد السياغي إلى أن قوات الأمن الخاصة ألقت القبض على عصابات كانت تتأهب للقيام بأعمال تخريبية داخل المدينة، وسلمتهم للجهات المختصة