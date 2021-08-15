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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (20) حالة إصابة مؤكدة في مأرب وحضرموت وسقطرى وتعز.

 

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (15) حالة شفاء في عدن وحضرموت، إضافة إلى حالتي وفاة من حضرموت.

 

ولفتت عبر حسابها على تويتر إلى تسجيل هذه الحالات تم بعد إجراء (2761) فحص اليوم.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7293) منها (1403) وفاة و(4501) تعافي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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