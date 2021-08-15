شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرتين مسيّرتين وتدمير دبابة لمليشيا الحوثي في محيط محافظة مأرب.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيّرة للحوثيين في جبهة 'الكسّارة' وأخرى في جبهة 'صرواح'.

ولم يشر الجيش اليمني إلى نوع الطائرتين المُسيّرتين، التي تم إسقاطهما، فيما إذا كانت استطلاعية أم هجومية