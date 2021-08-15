الدكتور الكمال يتفقد المرحلة النهائية من مشروع تأهيل مستشفى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور أحمد الكمال، اليوم، سير الأعمال النهائية لتجهيز مستشفى عدن العام وبناء مركز القلب.



واستمع الكمال، من القائمين على المشروع، الى شرح عن ما تم إنجازه من الإنشاءات والتجهيزات الطبية والفنية التي شارفت على الانتهاء.

كما اطلع الوكيل الكمال، على تجهيزات مركز القلب، الذي تم رفده بالتقنيات الطبية الحديثة، ومنها جهاز القسطرة القلبية الأكثر حداثة للعام ٢٠٢١، والتجهيزات الطبية والخدمية.

وثمن الدكتور الكمال، الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للاستثمار، مشددا على ضرورة البدء بتدريب الكادر الطبي والصحي والخدمي على الأجهزة الحديثة.