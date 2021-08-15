تعز.. فاضل والأكحلي يزوران أسرة "الحرق" ويؤكدان استمرار ملاحقة المتورطين بالحادثة

المنامة - ياسر ابراهيم - زار نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ومعه مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، الاحد، أسرة عصام الحرق التي تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة مسلحة.



وخلال الزيارة أكد قائد المحور ومدير الأمن أن "الأجهزة الأمنية مستمرة بكل حزم لملاحقة وضبط بقية المتورطين في الحادثة، وتسليمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع".



وأكدا أن القيادة العسكرية والأمنية مستمرة في التنسيق لضبط كافة العناصر المطلوبة، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمحافظة.



والثلاثاء الماضي اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين بسبب نزاع على قطعة أرض في حي عمد بمنطقة بئر باشا غرب مدينة تعز ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وأعقبها اعتداءات على أسرة أحد طرفي الاشتباكات.



وكانت شرطة تعز قد أعلنت مساء الخميس إلقاء القبض على اثنين من المتورطين في أحداث "عمد" مؤكدة استمرارها في ملاحقة بقية المتورطين.

