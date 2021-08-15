تشييع رسمي وشعبي مهيب لجثمان فقيد الوطن الشيخ علي القبلي نمران بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شيع اليوم، في محافظة مأرب، جثمان فقيد الوطن الشيخ علي القبلي نمران، عضو مجلس الشورى السابق، الذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة.



وتقدم موكب التشييع لجثمان الفقيد في مسقط رأسه بمنطقة يعرة مديرية الجوبة، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، ووكيلا محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح وعبدالله الباكري، ووكيل محافظة شبوة محمد احمد الفاطمي، وجمع غفير من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية والقبلية.

وخلال موكب التشييع، اشاد المشيعون بمناقب الفقيد وادواره البطولية والوطنية، حيث كان رمزا من رموز الوطن وجمهوريا من الطراز الاول واشترك منذ نعومة اظافره في مساندة ودعم ثورة 26 سبتمبر، واستمر طوال حياته مناضلا في سبيل ترسيخ الدولة اليمنية والوحدة، والحفاظ على مكتسباتها، ومتمسكا بالشرعية الدستورية والدفاع عنها، وتقديمه التضحيات الجسام من ابناء قبيلته ومن أبنائه، في سبيل مقاومة الانقلاب والتمدد الحوثي المدعوم من ايران.

واشار المشيوعون، الى ادوار الفقيد، الاجتماعية، باعتباره من الشخصيات الاجتماعية البارزة في مأرب واليمن عموما، ومثل نموذجًا في مساعي اصلاح ذات البين، ورأب الخلافات الاجتماعية وحل المشكلات بين مختلف القبائل.