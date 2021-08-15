جامعة شبوة تنظم ورش علمية لتطوير الكليات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت جامعة شبوة اليوم، ورش علمية خاصة بتطوير الكليات التابعة للجامعة واستحداث كليات جديدة.



وأستعرض رئيس الجامعة الدكتور توفيق باسردة، محاور الورش وأوراق العمل الخاصة بإنشاء الكليات الجديدة، المتمثلة في كليات الطب والعلوم الصحية والحاسوب وتقنية المعلومات والعلوم الإدارية واستحداث برامج جديدة في الكليات الحالية المتمثلة في كليات النفط والمعادن والتربية في عتق وبيحان.

فيما شدد محافظ شبوة محمد بن عديو على إثراء أوراق العمل التي ستقدم خلال الورش بالآراء والملاحظات القيمة للإسهام في بناء وتطوير الجامعة التي ستبدأ أول عام دراسي لها العام القادم.. منوها إلى أهمية إنشاء قسم للتعدين في كلية النفط والمعادن، نظرا لما تحتويه المحافظة من معادن متنوعة.