بدء دورة تدريبية بمأرب لمأموري الضبط القضائي وجمع الاستدلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح رئيس المحكمة الاستئنافية بمحافظة مأرب القاضي محمد العريقي اليوم، دورة تدريبية خاصة بالضبط القضائي وجمع الاستدلالات لتأهيل مأموري الضبط القضائي العام والعسكري بالمحافظة، تنظمها دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام على مدى اسبوع.



وتهدف الدورة الى اكساب 60 مشاركا من مأموري الضبط القضائي في الاجهزة الأمنية والقضاء العسكري والشرطة العسكرية، المعارف القانونية والقضائية وضوابط أداء الواجب والاحكام العامة لأعمال الضبط القضائي وتعريفهم بحقوق المتهم قبل مرحلة المحاكمة.

وخلال الافتتاح أكد رئيس نيابة مأرب الاستئنافية القاضي عارف المخلافي أن تنظيم النيابة العامة لهذه الدورة دليل حرصها على الالتزام بالمشروعية الإجرائية وفقاً لمبادئ الشريعة والقانون الدولي لحقوق الانسان وتعريف مأموري الضبط القضائي بتلك المبادئ والمعايير الخاصة بحقوق الانسان وخصوصاً بحقوق المتهمين في نطاق العدالة الجنائية.

من جانبه أوضح مدير شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد أن الدورة من شأنها ان ترتقي بأداء مأموري الضبط القضائي ورفع مستواهم القانوني وإكسابهم مهارات تمكنهم من تجويد أداء واجباتهم ومهامهم والحفاظ على الحريات الشخصية والكرامة الانسانية ..مؤكدا أهمية الحرص على سلامة الاجراءات القانونية وصون الحقوق والحريات اثناء اداء الواجب الامني والضبط القضائي، والتطوير المستمر للاداء بما يتواكب مع تطور أساليب الجريمة وأدواتها.

وكان رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني قد استعرض في كلمته محاور الدورة ومجالاتها واهميتها لمأموري الضبط القضائي العام والعسكري كونها الدورة الاولی التي تقام بمحافظة مأرب ويشارك فيها عاملين في مختلف أجهزة الضبط الأمنية والعسكرية والقضائية.