السلال يشيد بنشاط الجالية اليمنية الرياضي في كندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

اشاد سفير بلادنا في اوتاوا جمال عبد الله السلال، بنشاط الجالية اليمنية الرياضي ونجاحها في تنظيم دوري للجالية لكرة القدم، والذي اطلق عليه بطولة يحي القطاع تخليدا لذكرى اللاعب في فريق الجالية.



واشار السفير الى الصورة الايجابية التي عكسها ابناء الجالية، باعتبارهم سفراء بلادهم في المهجر.

وسلم السلال، كأس البطولة لفريق اتحاد لحج الفائز بلقب البطولة وحصوله على المركز الاول، فيما حصل فريق وحدة صنعاء على المركز الثاني.