نائب الرئيس يناقش مع السفير الأسباني المستجدات لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه اليوم الأحد، سفير مملكة أسبانيا لدى بلادنا، البارو إيرانثو، المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتطرق نائب الرئيس إلى الجهود الأممية لإحلال السلام في بلادنا وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وما أبدته الشرعية من تجاوب تجاه مختلف الجهود حرصاً على تعزيز الأمن الدولي، في وقت استمرت الميليشيات الحوثية في تصعيدها وتهديدها للملاحة الدولية ونقضها لمختلف الاتفاقات.

وجدد نائب رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والحد من استمرار مهددات الأمن والاستقرار الدوليين التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية.

من جانبه، أكد السفير الاسباني، وقوف بلاده الى جانب اليمن ومساندة حكومته الشرعية ووحدته وسلامة أراضيه ودعمها لجهود إحلال السلام، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات.